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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
مهرجان أسوان للاحتفال
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
ايهاب مصطفى
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انطلقت فاعليات مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل، والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

بدأت الاحتفالات بتفقد معرض للحرف البيئية والأسوانية لثقافة المرأة، ثم بدأت فعاليات الحفل الفنى على مسرح فوزى "الصيفى" بالسلام الجمهورى، أعقبه تقديم عرض فنى لفرق الهيئة المشاركة بالمهرجان وهى "توشكى" للفنون التلقائية، و"بنى سويف، الأقصر، أسوان" للفنون الشعبية.

وقدمت فرقة أسوان عددًا من الرقصات الاستعراضية منها "الفرح، الكف، الأراجيد"، كما قدمت فرقة الأقصر العرض الاستعراضى "الفرح"، بالإضافة لتقديم فرقة بنى سويف عرضى "الكف من بنى سويف، الرقص بالعصا"، واختتمت فرقة توشكى التلقائية حفل الافتتاح بتقديم أغانٍ واستعراضات تعبر عن البيئة النوبية منها "أسمر شيرتو، مشاء الله صلاتو، فخور أنا بحضارتى.

وأشرف على الحفل الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وجاء بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد، ومدير عام الثقافة بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس
مهرجان أسوان للاحتفال بتعامد الشمس

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