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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، ويكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح تكون على معظم الأنحاء معتدلة وتنشط أحيانا.

ويكون الطقس ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وشمال الصعيد، ولطيفًا على السواحل الشرقية، ومُعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة- مطروح- الضبعة)، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

وتتأثّر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 20
الإسكندرية 31 19
وادي النطرون 31 20
طنطا 31 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 31 19
بلطيم 31 20
مطروح 28 20
السلوم 28 23
سيوة 32 19
بورسعيد 30 24
دمياط 30 22
الزقازيق 31 20
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 31 21
رفح 31 21
رأس سدر 31 20
نخل 30 17
نويبع 33 25
طابا 31 22
كاترين 27 16
الطور 31 23
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 34 25
مرسى علم 33 25
الفيوم 35 19
بنى سويف 35 19
المنيا 35 18
أسيوط 36 19
سوهاج 37 20
قنا 38 20
الأقصر 39 21
أسوان 39 24
إدفو 38 24
أبوسمبل 38 25
الوادى الجديد 39 23
شلاتين 35 25
أبورماد 34 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26.

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