رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قواعد جديدة: كتم صوت ترامب وبايدن حتى لا يقاطعا بعضهما فى المناظرة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:32 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
طباعة
أعلنت لجنة المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة عن تبنيها قواعد جديدة للمناظرة المقبلة بين المرشحين للرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن.

وقالت اللجنة إنه سيتم كتم صوت الميكروفونات لكل من ترامب وبايدن للسماح بدقيقتين لكل من المرشحين لكي يتحدثا دون مقاطعة الآخر.

ومن المتوقع أن تجري المناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفض ترامب المشاركة في المناظرة الثانية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب عدم موافقته على إجراء المناظرة بطريقة افتراضية.

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين، التي جرت يوم 29 سبتمبر الماضي، قد تميزت بأجواء متوترة، حيث قاطع المرشحان بعضهما البعض وتبادلا الألفاظ المسيئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

مصدر كنسى ينفى إغلاق كنائس القاهرة والإسكندرية بسبب كورونا

«جلطات بالقلب والمخ».. كورونا يعود بالوجه الأكثر خطورة

وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

زلزال قوى يضرب ألاسكا وتحذير من موجات «تسونامى»

خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بكورونا

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

حياة مصطفى في صالون «حلاقة الرجالة»: «نعيمًا» (صور)

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض الفيلم النمساوى ملكة الغجر ببيت السنارى

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ السيد فهيم

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال