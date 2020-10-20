«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة لطلاب الثانوية العامة، بتدشين إصدار جديد لقناة مدرستنا لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفترة المقبلة، يضمن كافة الدروس التعليمية والنصائح والإرشادات.وكشف "شوقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، عن أنه سيتم بث كافة الدروس التعليمية والمناهج التي تذاع على قناة "مدرستنا" التعليمية الجديدة، وذلك على موقع إلكتروني جديد يتم تدشينه.وأكد وزير التربية والتعليم أن جائحة فيروس كورونا أعطت فرصة للإسراع في تطبيق منظومة التعليم عن بعد.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق قناة تعليمية جديدة تحت اسم "مدرستنا" لتقديم الدروس التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.