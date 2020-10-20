الأرجنتين تعلن تخطى إصابات كورونا حاجز المليون

رصدت السلطات الصحية في الأرجنيتن، تخطي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد حاجز المليون شخص حتى الآن.ومن ناحية أخرى، قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يتم تحديثها بشأن توقف تجربة شركة الأدوية الأمريكية عن علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرض فيروس كورونا.وقالت سواميناثان: "ما زلنا ننتظر تفاصيل ذلك، ولكن من الواضح أن لجنة مجلس مراقبة سلامة البيانات هي لجنة تبحث في البيانات المعماة، لذلك لا يعرف المحققون ما هي المشكلات".