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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء عمل جهاز الفاكو لإزالة المياة البيضاء بالعين بمستشفى مطروح العام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ياسمين شعيب
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أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، عن دخول جهاز الفاكو لإزالة المياة البيضاء بالعين بواسطة الشركة الوكيل العمل ضمن منظومة المستشفى العام استمرارًا لدعم قطاع الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية والحاقًا لمساهمة المحافظة بأجهزة طبية بقيمة ١٠ مليون جنيه.

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح إدارة المستشفى بسرعة العمل بالجهاز وتنظيم قائمة عمل أسبوعية للمرضى بمطروح ما يعمل على امكانية القضاء على قوائم الإنتظار من خلال توافر هذا الجهاز بالإضافة إلى أنه تم تدريب الطاقم الطبي على عمل الجهاز وكيفية استعماله.

وأوضح الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام بأن جهاز الفاكو يشفط المياه البيضاء بعد تفتيت العدسة المعتمة بالموجات فوق الصوتية ذات الحركة الترددية أو الاهتزازية من خلال فتحات جراحية دقيقة، ثم تزرع عدسات مطوية من خلال هذه الفتحات الدقيقة داخل العين ولا ينتج عن العملية أى إستيجماتيزم بعد العملية.

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