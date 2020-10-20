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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تعتزم تطوير مسار آل البيت وميدان السيدة زينب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
جولة تفقدية
جولة تفقدية
مصطفى عبدالله
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قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بالمرور على شارع الأشراف وشارع عبد المجيد اللبان للوقوف على كل مايتم من مقترح تطوير مسار آل البيت.

واستهلت نائبة المحافط زيارتها بعقد اجتماع موسع بمسجد السيدة رقية مع مسؤولي الجهات المعنية بعملية التطوير "جهاز تطوير القاهرة الفاطمية، الآثار، الصرف الصحي، جمعية الفكر العمراني، جمعية تبديل"، واستمعت إلى جميع المقترحات، كما استمعت إلى شرح مقترح تطوير متنزه الخليفة التراثي البيئي، وشرح مقترح تطوير مسجد السيدة رقية وشرح من جمعية تبديل عن تطوير سوق الخليفة بشارع الآشراف وأثنت على فكرة تطوير السوق.

وقامت بجولة تفقدية بشارع الأشراف وتوقفت أمام حديقة متنزه الخليفة التراثي البيئي لشرح مقترح التطوير بشكل ملموس.

وتوجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم بعد ذلك إلى قبة الآشرف خليل وقبة فاطمة خاتون ووجهت الحي والصرف الصحي بضرورة رفع المياه الجوفية والمخلفات الموجودة، ووجهت مندوب الآثار بسرعة ترميم الآثار وهي ضريح ابن سيرين وشجرة الدر، لتتوجه بعدها إلى ضريح السيدة سكينة مرورا بشارع عبد المجيد اللبان ووصولا إلى السيدة زينب.

وفى ذات السياق وضمن أعمال تطوير مسار آل البيت تم عرض ودراسة مقترح لتطوير ميدان السيدة زينب وتطوير ساحة انتظار السيارات بجوار الميدان وأمام مسجد السيدة بشارع بور سعيد وتحويلها إلى حديقة بها مقاعد ومساحات خضراء وإنارة لجعله متنفس لزائري المسجد.

ووجهت في زيارتها بالسعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير، وخلال الزيارة وجهت عبدالمنعم رئيس حي السيدة زينب بضرورة رفع المخلفات من أمام ضريح والمتابعة مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن.

وقالت خلال جولتها إن تطوير مسار آل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كما أشارت إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه قد تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في دعم المشروع الهام بجانب متابعة كافة المشروعات والمراحل الجارية تنفيذها من قبل الوزارات الأخرى التي قامت بتنفيذ بعض مراحل التطوير بها والجهات التي تتبعها مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف ومشروع متنزه الخليفة التابع لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى شارع عبد المجيد اللبان الذي سوف يتولى رصفه وتطويره حي الخليفة ووتطوير مسجد السيدة رقية الذي قامت به وزارة الإسكان.
جولة تفقدية
جولة تفقدية
جولة تفقدية
جولة تفقدية
جولة تفقدية
جولة تفقدية

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