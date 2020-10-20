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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. عرض الفيلم النمساوى ملكة الغجر ببيت السنارى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
بيت السناري
بيت السناري
نضال ممدوح
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ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في السابعة من مساء غدًا الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "ملكة الغجر" الفيلم إنتاج ألماني نمساوي مشترك 2019 ومن إخراج حسين تاباك بالإشتراك مع ألينا سيربان وتوبياس موريتي. ناطق باللغة الألمانية ومترجم إلي الإنجليزية وتبلغ مدة عرضه 153 دقيقة.

ملكة الغجر – قصة "آلاي" ذات الأصول الرومانية والبالغة من العمر ثلاثين عاما – والتي من أجل اطعام عائلتها – تقرر أن تعمل في مجال الملاكمة بدلًا من النظافة.

وتحاول "آلاي" أن تبدأ حياة جديدة في ألمانيا مع أطفالها وتكافح كأم وحيدة تعاني من ضيق ذات اليد وبلا أي مساندة من العائلة. وفي معاناتها من العنصرية والفقر تحاول الرومانية الشابة التنفيس عن غضبها في حلبة الملاكمة في النادي الليلي "ريتز" ذو المستوي المنخفض والتي بدأت العمل به كعاملة نظافة.

وفجأة تأخذ حياتها اتجاها آخر حيث يلاحظ "تانيا" صاحب النادي الليلي والملاكم السابق موهبتها الاستثنائية في الملاكمة ويبدأ في مساندتها في معركتها في الحياة.
الفيلم النمساوى ملكة الغجر
الفيلم النمساوى ملكة الغجر

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