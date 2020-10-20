صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية

صدر حديثا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة للترجمة العربية لكتاب "روح الشرائع" للمفكر الفرنسي شارل مونتسكيو٬ ومن ترجمة عادل زعيتر.ويعد كتاب "روح الشرائع" من أشهر الكتب السياسية في التاريخ، وقد درس فيه "مونتسكيو" وشرح كل المؤسسات السياسية التي كانت سائدة في عصره، ثم بلور صيغة متفتحة جديدة، ونظاما ليبراليا للحكم عبر طرحه نظرية فصل السلطات المعروفة حاليا.وحدد مونتسكيو في كتابه نظم الحكم في ثلاثة أنظمة وهي: النظام الملكي ينتقل فيه الحكم عن طريق الوراثة، والنظام الجمهوري نظام يحكم فيه الشعب أو ممثلوه، ويرتكز الحكم على الوطنية، والنظام الديكتاتوري ويقوم على أساس الحكم المطلق، بنهج أسلوب التخويف والإرهاب في حق المدنيين.كان مونتيسكيو قد نشر كتابه "روح الشرائع" لأول مرة باللغة الفرنسية عام 1748 في جنيف في 31 جزء وأصبح من أبرز المراجع في العلوم السياسية.