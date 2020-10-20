بومبيو يعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد بالصين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات على كيانات وأفراد في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، لتعاملهم مع خطوط الشحن التابعة لإيران.وكتب بومبيو، في حسابه عبر موقع "تويتر": نفرض عقوبات على الكيانات والأفراد في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بسبب السلوك المتعلق بالموزع الخاضع للعقوبات، أي خطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية، تحذيرنا واضح: إذا كنت تتعامل مع IRISL (خطوط الشحن الإيرانية) أو الشركات التابعة لها، فإنك تخاطر بأن يتم فرض عقوبات أمريكية عليك".