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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
نجلاء علام
نجلاء علام
نضال ممدوح
طباعة
صدر للكاتبة نجلاء علام عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرحية للأطفال بعنوان "سر مدينة السعادة"، وهي مسرحية مقدمة للنشء من 8 إلى 12 سنة، وتحكي المسرحية عن الأمير "رحال" الذي خرج مع صديقه الأرنب "بندق" في رحلة للبحث عن الكنز، وفقًا لوصية والده الملك "حكيم الزمان" الذي قال له إن السر يمكن أن يكون كلمة أو ذهبًا أو مالًا، يذهب رحال لبلاد مختلفة وتحدث له مغامرات كثيرة حتى يكتشف أن الكنز موجود داخل كل واحد منا.

وعن المسرحية قالت في تصريح خاص لــ"الدستور": المسرحية كُتبت بشكل تفاعلي، كي يحدث تجاوب بين الطفل القارئ أو المُشاهد للمسرحية وبين الأحداث، كما جمعت بين البشري والعرائسي.

مسرحية "سر مدينة السعادة" تطرح مجموعة من القيم الإيجابية، تحاول غرسها في الأطفال، وأهمها قيمة التسامح والتعاون والصداقة والمعرفة والحب.

وجاءت رسوم المسرحية للفنانة رحاب جمال الدين، التي قدمت صورة بصرية معبرة عن أجواء المسرحية، وجسدت في لوحات مبهجة ورسومًا مميزة شخصيات المسرحية المنوعة والتي جمعت بين الإنسان والحيوانات والطيور.
سر مدينة السعادة للأطفال
سر مدينة السعادة للأطفال

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