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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مدير الأمن العام اللبنانى بفيروس كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:23 ص
اللواء عباس إبراهيم
اللواء عباس إبراهيم
وكالات
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إصابة مديرها العام الذي يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجرى فحص كوفيد-19 قبل مغادرته العاصمة الأمريكية، وقد جاءت النتيجة إيجابية، مشيرة الى أنه "سيضطر إلى تأخير عودته إلى ​بيروت​، وإلغاء اجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية، كما جرى التواصل معه "وهو في حالة صحية جيدة".

يذكر أن اللواء إبراهيم، غادر بيروت إلى واشنطن وكان من المفترض أن يتوجه فيما بعد إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العقد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.

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