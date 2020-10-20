الرافدين تطرح كتاب تكنولوجيات السيطرة على البشر لــ ندى الربيعى

يصدر قريبًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد بعنوان "العبودية مقابل الأمن.. تكنولوجيات السيطرة على البشر" من تأليف الباحثة ندي فاضل الربيعي بمشاركة الدكتور عباس الزبيدي.ومن مقدمة الكتاب نقرأ:"استمرت فكرة العقل البشري باعتباره المجال النهائي للحماية المطلقة من التسلل الخارجي لعدة قرون. لكن ما مدى صحة هذه الفكرة الآن؟ ومن يضمن حمايتنا لعقولنا؟ وهل لدينا القدرة على السيطرة على عقولنا وهل من إثباتات على خروقات أو سيطرة ما عليها؟.في القرن الماضي وبالتحديد عام 1913، كتب المؤرخ جون بانفيل ما يلي: "لا يمكن أبدًا إعاقة أي رجل عن التفكير في أي شيء يختاره طالما يخفيه"! وفي فكرة موازية صور جون ميلتون عام 1634 في قصته الفردوس المفقود القصيرة مشهدًا مذهلًا حيث تم تقييّد امرأة شابة إلي كرسي اعتراف للسحرة من قبل رجل فاسق يدعى كوموس.في هذا المشهد الأسطوري تصرخ المرأة وتخاطب كوموس قائلة: "لا يمكنك أن تلمس حرية عقلي"! لقد كانت واثقة تماما من قدرتها على حماية حريتها العقلية من أي تلاعب خارجي! ربما كان ما قاله بانفيل أو ما تخيله ميلتون حقيقيا حينها، لكن ما هو الحال الآن وهل العقل بعيد عن سيطرة الآخرين وهل صاحبه قادر علي الحفاظ عليه؟.