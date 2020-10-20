رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 15383 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 15383 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15383، ليصل العدد الإجمالي إلى 5250727 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 15 أكتوبر 28523 حالة، وفي 16 أكتوبر 30914، وفي 17 أكتوبر 24062، وفي 17 أكتوبر 10982.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 271 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 154176 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 15 أكتوبر 713 حالة، وفي 16 أكتوبر 754، وفي 17 أكتوبر 461، وفي 18 أكتوبر 230.

من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا في أيام السبت والأحد والاثنين لأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

جدول مباريات ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

6 أشياء تحدث لجسمك عند امتناعك عن تناول الكربوهيدرات

زلزال قوى يضرب ألاسكا وتحذير من موجات «تسونامى»

خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بكورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض الفيلم النمساوى ملكة الغجر ببيت السنارى

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ السيد فهيم

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال