المغرب يسجل 48 وفاة وأكثر من ألفى إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2976 حالة والإصابات إلى 175947 حالة في عموم البلاد.في المقابل، رصدت السلطات الصحية 2449 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 146421.وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المخبرية قد بلغ 2885470 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد في 2 مارس الماضي.