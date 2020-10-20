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10 أنشطة لإلهاء طفلك بعيدًا عن الكمبيوتر والتابلت

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:54 ص
إلهاء الطفل عن التاب
إلهاء الطفل عن التاب
سارة ساويرس
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يعانى الآباء والأمهات من إفراط أطفالهم فى الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر أو الإمساك بالتابلت لساعات طويلة من الوقت، لهذا يتحدث الدكتور محمد الملا، طبيب الأطفال، حول مجموعة من الأفكار لإلهاء الطفل عن التاب، وفى نفس الوقت لتنمية مهاراته الإدراكية والذهنية.

ويقول الدكتور محمد الملا: "الوقت المسموح هو ساعتين في الأسبوع، ومن بعد 8 سنين ممكن ساعة في اليوم".

ويضيف: "لو تجاوزتي الوقت المسموح أيا كان المحتوى ده سبب كافي إن طفلك سلوكه يسوء وتركيزه يقل على جميع المستويات".

وحدد طبيب الأطفال أفكار أنشطة للطفل، بحيث يمكن اختيار ما يناسب سنه وشخصيته، ويمكنك أيضًا تطوير الفكرة بحسب ما تريدين لإفادة طفلك.

1- المشاركة في تنظيف أو ترتيب البيت.

2- حكى القصص.

3- يمكنك تنفيذ مسرح عرائس مع مشاركة الأطفال فى القصة.

4- إحضار ألواح ورقية كبيرة على الحائط، والرسم بخامات مختلفة، ألوان خشب، فرشاة وألوان مياه، ألوان أصابع، لوح سودا مع الرسم الطباشير.

5- ألعاب مطبوعة لفك اللغز، مثل الاختلافات والمتاهة.

6- مشاهدة مشهد من فيديو توعوي ثم مناقشته مع أطفالك.

7- بازل فيه من أول الـ 4 قطع حتى الـ 300 قطعة وأكثر.

8- تقليد أصوات، كل واحد يقلد صوت حيوان، أو شيء مع التخمين عن أصل الصوت.

9- عروستي، ممكن لعب هذه اللعبة مع أطفالك فى أى مكان بمنزلك، عن وصف الأشياء والتخمين عن طريق قول: عروستي.

10- عمل صلصال منزلي (كوب دقيق+نص كوب ملح+معلقة زيت+ألوان طعام) ومع العجن بمياه حتى تتماسك.

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