«حميات الغردقة» يُعيد الحياة لطفل بعد توقف قلبه نصف ساعة

بمجرد توقف القلب تتوقف الحياة، هذه معلومة يدركها أغلب الناس، إلا أن أطباء مستشفى حميات الغردقة كان لهم رأي آخر، حين استطاعوا أن يعيدوا الحياة لطفل توقف قلبه عن النبض.واستقبل مستشفى حميات الغردقة، طفلًا يدعى محمد حسين، يبلغ من العمر سبعة سنوات، بعد أن صعقه تيار كهربائي، يعاني من توقف نبضات القلب وحدقة العين مفتوحة، لتعود الحياة له بعد توقف كامل.يقول الدكتور مصطفى عبادي، الطبيب الذي أنقذ الطفل بمستشفى حميات الغردقة، إنه استقبل الحالة بعد تعرضها لحادث صعق كهربائي، وبالكشف الأولي تبين أنه بدون نبض أو نفس مع اتساع حدقة العين ويوجد بجسمه آثار صعق كهربائي، مشيرًا إلى أن أنه أجرى عملية إنعاش قلبي رئوي لمدة نصف ساعة تقريبًا بالطرق البدائية، حتى بدأ القلب ينبض مرة أخرى بمساعدة طاقم التمريض المرافق له، ثم تم إعطاؤه بعض المحاليل والأدوية اللازمة إلى أن استجاب للعلاج وعاد لوعيه مرة أخرى.من جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المديرية استدعت سيارة إسعاف لنقل الطفل من مستشفى حميات الغردقة إلى العناية المركزة بمستشفى الغردقة، ليوضع تحت الملاحظة الطبية، حيث يعاني من اضطرابات في ضربات القلب، ومن المتوقع استقرار حالته خلال 24 ساعة القادمة.وأشاد "مرعي" بمجهودات الطاقم الطبي والتمريض لسرعة التدخل لإنقاذ الطفل وعودته للحياة مرة أخرى، مؤكدا أن الأطقم الطبية بمستشفيات البحر الأحمر تؤدي دورها على أكمل وجه، وهذا ليس بجديد عليهم.