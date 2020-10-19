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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شباب الصحفيين»: lapais الإسبانية تهاجم مصر بتمويلات تركية وقطرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:41 م
تميم واردوغان
تميم واردوغان
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كشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة التي تستهدف تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد، مؤكدة أن «المال الحرام» الذي تضخّه قطر وتركيا تسلّل إلى صحيفة Lapais الإسبانية لمهاجمة الدولة المصرية والدفاع عن الجماعة الإرهابيّة.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في بيان الاثنين: "ستظل قطر وتركيا مصدر التمويلات المشبوهة وشراء صفحات مدفوعة الأجر لتأليب الرأي العام ضد مصر في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لنشر الفتن وإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب".

أضاف طوالة أن الصحيفة الإسبانية المسيّسة، التي رفعت شعار ادفع أكثر نهاجم بالكذب والفبركة أكثر بالتوازي مع الدفاع عن جماعة الدم والخراب (الإخوان الأفّاقون المخرّبون) وإظهارهم في دور الضحية رغم أنه معلوم للجميع أنهم شياطين يسعون في الأرض خرابًا ودمارًا.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن مثل هذه الأخبار والتقارير التي تصدرها مثل هذه الصحف ومنها lapais الإسبانية ما هى إلاّ سبوبة يدفع ثمنها أعداء الوطن من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد، لكن هيهات فمهما نشروا وكتبوا فهي مجرد فقاقيع في الهواء لا تحرك شعرة من أصغر طفل في مصر بعد أن انكشفت مخططاتهم الخبيثة والدنيئة للإضرار بأمن وسلامة البلاد.

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