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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وزيرة الثقافة تتابع سينما مصر فى أولى عروضه خارج القاهرة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:37 م
سينما مصر
سينما مصر
حسام الضمراني
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حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على متابعة شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني في العرض المسرحي "سينما مصر"، في اطار زيارتها لمحافظة الإسكندرية، وهو رؤية وإخراج خالد جلال؛ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

هنأت عبد الدايم ابطال العرض الذي يمثل طاقات إبداعية شابة تؤكد تواصل الأجيال الفنية التي تعد وقود قوة مصر الناعمة وأشارت أن تقديم العرض لجمهور الإسكندرية بعد تقديمه في القاهرة ياتى تنفيذا لإستراتيجية وزارة الثقافة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الأعمال الفنية التي تساهم في تشكيل وعي الجمهور فى كافة ارجاء الوطن.

من جانبه؛ أكد المخرج خالد جلال أن تقديم العرض في الاسكندرية كان حلمًا يراود أبطاله تحقق اليوم، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة لتقديمها كافة أشكال الدعم لتقديم العرض لأبناء الثغر في أول ظهور له خارج القاهرة.

يشار إلى أن عرض سينما مصر يتناول عددًا من أهم المشاهد في أفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي فى اشارة الى أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل باقية إلى نهاية الدهر رغم المحاولات الفاشلة لتشويه هويتها، كما يؤكد العرض أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدًا.

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