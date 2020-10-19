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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس أتيليه ضى: نخطط لإطلاق مشروع لوحة لكل بيت العام المقبل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:26 م
هشام قنديل
هشام قنديل
جمال عاشور
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قال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، إنه يدرس إطلاق مشروع ضخم لنشر الفن وثقافة الإقتناء، بمشاركة أكبر عدد من التشكيليين المصريين، خلال العام المقبل.

وأضاف قنديل، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش لقاءه بعدد من الصحفيين والإعلاميين، بمقر "ضي" بالقاهرة، أنه سيعلن خلال الأسابيع التالية على مسابقة "ما بعد الكورونا"، ملامح مشروعه "لوحة لكل بيت"، والذي يستهدف إضافة لمسة فنية حقيقية لمكونات بيوت مصر، بجانب جذب النشء والشباب نحو الفن التشكيلي وتشجيع مواهبهم.

وتابع رئيس "ضي"، أن المشروع يستهدف بداية إتاحة 100 ألف لوحة لفناني مصر أمام الجمهور، عبر ساحات عرض واسعة وبقيمة مناسبة للجميع، بغرض تشجيع ثقافة الإقتناء والاستثمار فى الفن التشكيلي، مشيرًا إلى أنه سيناقش الفكرة مع عدد من الجهات والهيئات لتنفيذها.

واختتم قنديل، بأن المشروع سيتيح الفرصة لفنانين حقيقيين لتقديم أعمالهم، ومنسيين للظهور، وشباب للإعلان عن ذاتهم، مؤكدًا أن المجتمع المصري على تنوعه ثري للغاية بإبداعات أبنائه.

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