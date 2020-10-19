المشدد 10 سنوات لسائق اختطف طالبة جامعية وهتك عرضها

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد عبدالعزيز وسكرتارية أمجد سمير وثروت حكيم، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق يدعي (خ.ك) وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لقيامه بخطف طالبة هتك عرضها وإحداث إصابتها أثناء توصيلها لمنزلها.وأحال المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهم (خ.ك) لمحكمة الجنايات في القضية رقم 4827 جنايات لسنة 2020 والمقيدة برقم 569 لسنة 2020 جنايات شمال المنيا، لاتهامه باختطاف طالبة جامعية تدعى (غ.م )، 24 سنة، أثناء توصيلها لمنزلها حيث استدرجتها إلى منطقة نائية (شارع مظلم) وقام بهتك عرضها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وقاومته المجني عليها فأحدث السائق العديد من الإصابات بعدة مناطق من جسدها.