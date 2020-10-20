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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة دعاية لأحد مرشحى «النواب» بالمنوفية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
مصرع طفل صدمته سيارة
مصرع طفل صدمته سيارة دعاية
ولاء القاضى
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لقى طفل مصرعه، منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارة دعاية لأحد مرشحى مجلس النواب بدائرة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء عبور موكب مسيرة انتخابية.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مراد أبو الدهب رئيس مباحث منوف، بوفاة الطفل "آدم. أ. ظ"، والمقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء مرور موكب أحد المرشحين.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء مرور سيارة الدعاية لأحد مرشحي مجلس النواب 2020 عن ذات الدائرة، اصطدمت السيارة بالطفل "آدم" والذي لقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته وتم نقله إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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