قوى إعلان الحرية: رفع السودان من قوائم الإرهاب يدعم بناء الدولة

اعتبر جعفر حسن عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب جاء نتيجة لمفاوضات جادة، مؤكدا أنها خطوة أساسية لبناء الدولة وستدعم الاقتصاد والحياة السياسية بالسودان.وأعرب جعفر عن شكره للثورة السودانية والتي أنجزها أبناء الوطن قاطبة وتشاركوا في نجاحها وستحصد البلاد ثمارها، وذلك وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".وكان محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الناطق الرسمي باسم المجلس، أعرب عن امتنانه لخطوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.كما عبر عضو مجلس السيادة عن شكره لأصدقاء السودان في المحيط العربي والإفريقي والدولي، الذين آمنوا بالتغيير في السودان ودعموا مسعاه لاستعادة مكانته بين دول العالم.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد قبل قليل على (تويتر) قائلا: «أخبار رائعة!، لقد وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم» مشيرا إلى أنه سيتم رفع السودان من قوائم الإرهاب.