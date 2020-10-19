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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:32 م
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مع التشديد على رؤساء الوحدات المحلية ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب" ومسئولى الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة.

كما شدد محافظ البحيرة على إلغاء كافة الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، مع تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع كافة الشركات لمواجهة تلك الظروف ومتابعة جاهزية كافة المعدات، والمتابعة المستمرة لأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعی ومناسیب الترع والمصارف.

كما تم التنبيه على تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعی مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقًا مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة.

كما تم التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي لأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة، والتأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، مع فصل التيار الكهربائى عن المدارس والمبانى الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال الأمطار الغزيرة.

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