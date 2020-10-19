القومي للسينما يواصل فعاليات نادي سينما المرأة (صور)

واصل المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، فعاليات نادي سينما المرأة، مساء اليوم الإثنين، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.وتم عرض الفيلم الروائى القصير "حقيقة واحدة" إخراج "آية العدل"، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بحضور المخرجة آية العدل، ومهندسة الديكور ليلى جمال، والجمهور، كما شارك بالفعاليات الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور "فتحي عبدالوهاب"، ويهدف النادي إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.