الكويت.. سجن مسئولين بارزين بتهمة إفشاء معلومات سرية

أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بحجز ضابطين في الجيش وإحالتهما إلى السجن المركزي بتهمة إفشاء معلومات سرية ونشر أخبار تضر بمصالح البلاد.وقررت المحكمة، خلال جلسة لها الإثنين، بحجز ضابطين برتبة عقيد، هما الشيخ فيصل محمد السلمان الصباح وناصر بدر محمد الغيث الطيار، وتمت إحالتهما إلى السجن المركزي في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي، وحددت جلسة 16 نوفمبر المقبل للاستعداد من قبل هيئة دفاع المتهمين، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.وواجهت المحكمة المتهمين، بتهمة اختلاس الأوراق والوثائق ونسخة من ملف وحدة التحريات المالية للأعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، حال علمهما بطبيعتها السرية، وأنها تتعلق بأمن الدولة.وقالت المحكمة إنهما تعاونا مع خمسة متهمين آخرين في الخارج هاربين، على أن يذيعوا عمدًا في الخارج أخبارًا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويباشروا نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، وهم كويتيون، تهمة الإذاعة عمدًا في الخارج أخبارًا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وباشروا نشاطًا من شأنه الإضرار بمصالحه القومية، بأن نشروا عبارات ومقاطع فيديو وصورًا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المبينة بالأوراق، مفادها أخبار مغرضة وادعاءات غير صحيحة تتعلق بعمل المؤسسات الأمنية في دولة الكويت.