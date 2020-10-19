محيي الدين يشكر السيسي على دعمه ليصبح مديرًا تنفيذيًا بـ«النقد الدولي»

وجَّه الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي الجديد بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، ممثلاً لمصر والمجموعة العربية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه ترشيحه، ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري له.وأضاف "محيى الدين"، في أولى تصريحاته الصحفية عقب انتخابه مديرًا بالصندوق وعضوًا لمجلس إدارته، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية، خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، خاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية، خاصة مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.