يارا تستعد لاحتفالات الكريسماس مبكرا: «حابين هالسنة تخلص»

حرصت المطربة اللبنانية يارا، على الاحتفال مبكرًا بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" خلال الأيام الحالية، والمفترض الاحتفال بها نهاية شهر نوفمبر المقبل.وكشفت "يارا"، عن سبب احتفالها مبكرًا بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث قالت ساخرة: "من كتر ما حابّين هالسنة تخلص بسرعة وعلى خير، بلّشنا بكّير بالتحضير للعيد".يذكر أن آخر أعمال يارا كان أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي، ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.