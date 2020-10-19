أمريكا تعد لائحة اتهام بحق 6 قراصنة إنترنت للضلوع في هجمات سيبرانية

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، ستة قراصنة من الاستخبارات العسكرية الروسية، بأنهم المسئولون عن شن العديد من أكبر الهجمات السيبرانية في العالم.واستخدم الأفراد الستة والمتآمرون معهم برمجيات خبيثة لشن هجمات سيبرانية في فرنسا وجورجيا وهولندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة، حسب أوراق المحكمة.وكان من بين أهدافهم شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات الفرنسية عام 2017، ودورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية والبرلمان الجورجي والمستشفيات الأمريكية.وأحد المتهمين ويدعى أناتولي كوفاليف، سبق أن وجهت إليه لائحة اتهام لتدخله في الانتخابات الأمريكية عام 2016.