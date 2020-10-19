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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة في غياب اتفاق بشأن حزمة تحفيزية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:21 م
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على خسائر، الإثنين، بينما لا يزال المشرعون في واشنطن يجدون صعوبة في الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيزية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قبيل موعد انتهاء مهلة، غدا الثلاثاء.

ويشعر المستثمرون بقلق إزاء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء من الولايات المتحدة، وما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ينتهي به الحال إلى الطعن في نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويقول محللون إن غياب أنباء بشأن حزمة التحفيز يبعث على القلق وتفاقمه اتجاهات الفيروس والضبابية التي تحيط بالانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لتحليل لـ«رويترز» ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 13% إلى أكثر من 393 ألفا، مقترب من مستويات شهدتها أثناء ذروتها الصيفية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 410.89 نقطة، أو 1.44%، إلى 28195.42 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 56.89 نقطة، أو 1.63%، ليُغلق عند 3426.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 190.49 نقطة، أو 1.63%، إلى 11481.07 نقطة.

وارتفع (مقياس الخوف) في بورصة وول ستريت لسادس جلسة على التوالي، مع تسارع وتيرة الحملات الانتخابية.

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