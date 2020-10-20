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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 20-10-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:04 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري أمام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.13 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.42، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.51، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.47.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.43، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.06 جنيه وللبيع 51.56.

وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.51 جنيه وللببيع 51.47.

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