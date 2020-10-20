سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 20-10-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:04 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري أمام الجنيه.
وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.51 جنيه وللببيع 51.47.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري أمام الجنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.13 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.42، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.51، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.47.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.43، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.06 جنيه وللبيع 51.56.
وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.51 جنيه وللببيع 51.47.