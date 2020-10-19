بعد الممر.. إياد نصار أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"

رُشح الفنان إياد نصار، ليكون أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"، الذي تدور أحداثه حول حياة ضباط الداخلية وبطولاتهم، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويجري المخرج بيتر ميمي، عدة جلسات عمل خلال الفترة الحالية، لإبرام التعاقدات من الفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المقرر أن يتعاقد إياد نصار، رسميًا خلال أيام، كما يعكف بيتر ميمي، على معاينة أماكن التصوير للبدء خلال الفترة المقبلة.ويعتبر مسلسل "الاختيار 2" التجربة الثانية للفنان إياد نصار، للمشاركة في أعمال وطنية مصرية بعدما شارك في فيلم "الممر"، الذي ناقش بطولات الجيش المصري.وتناول المسلسل في جزئه الأول حياة العقيد الشهيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.