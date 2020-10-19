الأنبا أرسانيوس يترأس الاجتماع العام بمطرانية الوادي الجديد

شارك الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء اليوم في فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.وألقى نيافته عظة روحية، بحضور عدد محدود من أقباط الإيبارشية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت بيان سابق لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.