الإدارة المستدامة لموارد المياه في جلسة فنية لـ«البحث العلمي»

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) جلسة فنية بعنوان "خرائط الطريق المقترحة للإدارة المستدامة لموارد المياه.. من الرؤية إلى العمل"، اليوم الإثنين، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد تطوير خرائط الطريق للبحث والتطوير (R&D) أحد الأنشطة الاستراتيجية لأكاديمية البحوث العلمية والتكنولوجيا (ASRT) لتوجيه المجتمع العلمي نحو خدمة جميع قضايا التنمية لتحقيق الرؤى والأهداف القومية لرؤية مصر 2030.وشارك مجلس بحوث المياه والري في فعاليات الأسبوع، من خلال تقديم ثلاث خرائط طريق حول تحلية المياه وإعادة استخدامها وإدارة الحمأة، حيث تضمنت خارطة الطريق الأولى "مستقبل تحلية المياه" والتى عرضها الدكتور حسام شوقى، وتناولت أهم المحطات الموجودة فعليا فى مصر مثل التى فى الجلالة واليسر بالبحر الأحمر، ومحطة بورسعيد والعلمين الجديدة، وتم استعراض الأبحاث وخطط التطوير الحالية بمصر، وكذلك المحطات التى تعمل بمصادر الطاقة المتجددة وأخيرًا أهم التحديات التى تواجه تحلية المياه مع استعراض بعض الحلول الممكنة.فيما تناولت خارطة الطريق الثانية مجمل الفرص والتحديات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي قدمها الدكتور صفوت عبد الدايم الأستاذ بمركز بحوث المياه، والتى استعرض خلالها مشكلة ندرة المياه وبعض الخيارات الممكنة لسد الفجوة بين كمية المياه المتاحة والمطلوبة فعليا، إلى جانب استعراض طرق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.. كما استعرض التطورات المهمة الجديدة بعد إعداد خريطة الطريق في عام 2017 وتشمل الري الحديث وبناء محطات معالجة الصرف الصحي العملاقة.كذلك تم تناول خارطة طريق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتي قدمها الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أوضح أهداف خارطة الطريق واستعرض الوضع الحالي وأهم التحديات.كما تم استعراض خارطة طريق للإدارة المستدامة للحمأة في مصر والتى عرضتها الدكتورة فاطمة الجوهرى أستاذة علوم البيئة بالمركز القومى للبحوث، حيث عرضت الكيانات المسؤولة عن إدارة قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك إحصائيات خدمات مياه الصرف الصحي والوضع الحالى لمحطات معالجة الصرف الصحى وأيضا إنتاج الحمأة.وأوصت الجلسة بضرورة إنشاء منشآت لمعالجة الحمأة المركزية وتحلل الفضلات المجمعة من القرى والعِزب، اضافة الى تنفيذ القوانين واللوائح الموجودة.مع تحديث القوانين والأنظمة الحالية وكذلك تحسين وتحديث جودة البيانات المتعلقة بالصرف الصحي في المناطق الريفية.كما طالبت بتشجيع المستثمرين على تحويل الحمأة إلى أسمدة وطاقة متجددة، وضمان القدرة على التحكم في إطلاق المواد الكيميائية السامة من المصادر الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي لتجنب تراكمها في الحمأة، وتطوير تكنولوجيا مستدامة لمعالجة الحمأة والتخلص منها، وتطوير أنظمة مناسبة لمعالجة الفضلات، كما أوصت الجلسة بإدماج الصرف الصحي الريفي في إدارة مستجمعات المياه في مصر.