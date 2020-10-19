ترامب: سأخضع لفحص كورونا قبل المناظرة الرئاسية المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا قبل‭ ‬المناظرة الرئاسية المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن هذا الأسبوع.وعند سؤاله عما إذا كان سيخضع للفحص قبل مناظرة بايدن في ناشفيل يوم الخميس، قال ترامب: "بالطبع، لن تكون لدي أدنى مشكلة إزاء ذلك".وأعلن ترامب في الثاني من أكتوبر ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، ورفض الإفصاح عن آخر مرة جاءت فيها نتائج الفحوص سلبية قبل خوضه المناظرة السابقة في 29 سبتمبر.