دير «أبي سيفين» للراهبات يوافق على نقل السور الشمالي للدير

أعلن دير القديس أبي سيفين للراهبات، عن نقل السور الشمالي للدير بسيدي كرير بالإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطرق التي عبر الدير عن خالص تقديره لها.وأشارت الأم كيرية رئيس دير القديس أبي سيفين في بيان لها إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرفة على المشروعات ستقوم بنقل السور الشمالي للدير حوالي مسافة 15 مترًا.وتقدمت الأم "كيرية" بالشكر مقدمًا للهيئة الهندسية على الإنشاءات البديلة التي ستقوم بها، واختتمت بيانها "نصلي من أجل بلادنا الحبيبة ونجاح مشروعاتها.