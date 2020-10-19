كلية الطب البيطري بمطروح تنظم قافلة مجانية لخدمة المجتمع (صور)

نظمت كلية الطب البيطري جامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، قافلة طبية بيطرية مجانية لخدمة المجتمع المحلي بقرية فوكة، وخدمة العملية التعليمية، وشارك فيها طلاب وطالبات الفرقة الخامسة بالكلية.وشملت القافلة تعريف الطلاب بمختلف الفحوص المعملية والتشخيصية، والتعرف على أحدث الأجهزة في تشخيص أمراض الحيوان، وفحص اللحوم، والتعرف على سلامتها لحماية المستهلك، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.ويهدف التدريب إلى مساعدة الطالب على التشخيص الإكلينيكي للأمراض الباطنة والمعدية، لتأهيل خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمية والدولية، بالإضافة لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح.