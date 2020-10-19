«رحلة سائح في مصر» يعرض على شاشات محطات السكك الحديدية

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الجهات المختلفة في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بكل من محطة مصر وبعض محطات السكك الحديدية بعدد من المحافظات المصرية، إضافة إلى عرضه على الشاشات الموجودة بالأسواق التجارية الموجودة بالمدن السياحية المختلفة مثل سوق سوهو بمدينة شرم الشيخ وميدان الزّهار بالغردقة، وعرضه ببهو وغرف الفنادق المختلفة، وذلك بعد عرضه للمرة الأولى على شاشات المطارات المختلفة.ومن المقرر أن يتم عرضه ببعض الأندية الرياضية والكافيهات المختلفة، إضافة لعرضه على الشاشات الموجودة ببعض دور العرض السينمائي.من ناحيته، قالت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن ذلك يأتي في ضوء الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية؛ للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.وأطلقت وزارة السياحة والآثار هذا الفيلم في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان "Same Great Feelings، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وقد حقق هذا الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.