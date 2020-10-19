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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بـ«الحرية»: جائزة المبدع الصغير تخلق جيلاً يحمل لواء الريادة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:12 م
محمد مجدي صالح
محمد مجدي صالح
إسلام نصير
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أشاد محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر والشيخ زايد وسفنكس، باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على أن تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، بعد أن وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية.

وأشار صالح إلى أن الجائزة الجديدة تأتي تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما تساهم في خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

ولفت محمد مجدي صالح، إلى أن القانون الجديد يأتي انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، والتى كان من ثمارها مشروع القانون الذي يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وأوضح صالح، أن جائزة المبدع الصغير، تأتى أيضا تنفيذا لمواد الدستور، حيث ألزم الدستور فى المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.

كما كفل القانون فى المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد فى المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق فى التربية الدينية، وحقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.

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