«كيف تدخل إلى العمق».. العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "كيف تدخل إلى العمق"، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي لأقباط الإيبارشية بشكل منتظم.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت بيان سابق لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.