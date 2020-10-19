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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تستجيب لطلب مواطن إجراء جراحة قلب مفتوح لزوجته

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:09 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أكياس الدم وسرعة إجراء عملية قلب مفتوح لمريضة بمعهد القلب القومي بإمبابة على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال تواجد وزيرة الصحة والسكان، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لتلقي الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، في إطار المشاركة في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) في مرحلتها الثالثة، ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس، والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أحد المواطنين استوقف وزيرة الصحة والسكان للتحدث إليها، طالبًا بتوفير أكياس الدم وإجراء جراحة عاجلة (قلب مفتوح) لزوجته بمعهد القلب القومي.

وأكد "مجاهد"، أن الوزيرة استجابت على الفور لطلب المواطن، وقامت بإجراء اتصال هاتفي بمدير معهد القلب القومي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة، ووجهت بتوفير أكياس الدم المطلوبة، وسرعة إجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن الوزيرة، طمأنت المواطن على الحالة الصحية لزوجته، مشددة على تقديم الرعاية الطبية لها على أكمل وجه، كما أوصته بضرورة الفحص والاطمئنان على حالته الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حيث إن عمره يتجاوز الـ٤٠ عامًا.

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