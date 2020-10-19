«السلام القلبي».. عظة الأنبا مكاريوس اليوم بالفكرية

التقى الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم، شعب الإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة الفكرية بالمنيا.بدأ اللقاء بطقس صلاة العشية بحضور عدد من مجمع كهنة المنيا والخدام والشمامسة بالإيبارشية.وعقب الصلاة ألقى الأنبا مكاريوس عظة روحية تحت عنوان "السلام القلبي" على الشعب الحضور.