الحكومة الكويتية ترحب بتبادل الأسرى في اليمن

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي صادر عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين، بقصر السيف، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، ممثلة بمبعوث الأمين العام لليمن، للوصول إلى هذا الاتفاق وتنفيذه.كما أعرب عن أمله بأن يتم الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بموجب هذا الاتفاق ووفقا لاتفاق ستوكهولم، الأمر الذي يسهم في تهيئة الأجواء لاستئناف المشاورات، وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي ينهي الأزمة؛ وذلك وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.