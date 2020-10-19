البرهان: نقدر خطوة إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

عبر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقراره رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال البرهان في تغريدة له عبر «تويتر»: «نقدر خطوة ترامب البناءة لمتمثلة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد قبل قليل على (تويتر) قائلا: «أخبار رائعة!، لقد وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم».