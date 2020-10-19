أوبك: نعتزم ضمان استقرار سوق النفط

أعربت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الإثنين: عن "تصميمها للقيام بما يلزم" لضمان استقرار سوق النفط في حين أن مؤشرات استئناف الطلب تبدو ضعيفة.وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان رئيس الكارتل في كلمة بثت مباشرة على يوتيوب خلال الاجتماع الشهري لأوبك بلاس: "أود أن أؤكد على تصميم أوبك بلاس لمواصلة الاستراتيجية التي اتفقنا عليها بالإجماع".والاجتماع الذي يجري افتراضيا بدأ في باريس ويضم وزراء أوبك وشركاءها الدول الـ 10 الآخرى منها روسيا.وأضاف الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان: "سنفعل ما يلزم حفاظا على مصلحة الجميع".وهناك تساؤلات في الأسواق حول رد فعل الكارتل في حين أن الصورة قاتمة لناحية الطلب الذي تراجع بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة وتدابير الوقاية التي قد تعوق الاستهلاك.والخميس أقر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد بركيندو بأن "عودة الطلب لا تتم بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من هذا العام".وقررت الدول المنتجة في أبريل خفض إنتاجها المشترك ب9.7 ملايين برميل يوميا لشهري مايو ويونيو، ثم تخفيف هذه الاقتطاعات تدريجيا، بحيث يفترض بأعضاء أوبك بلاس خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أغسطس ثم 5.8 ملايين برميل اعتبارا من يناير 2021.