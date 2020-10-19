ترامب ينتقد كبير خبراء الفيروسات فاوتشي ويصفه بـ«الكارثة»

اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اعتداء لفظي جديد على أرفع مسئول بالصحة العامة في البلاد يتولى التعامل مع وباء فيروس كورونا حيث وصف أنتوني فاوتشي بـ"الكارثة".وجاءت هذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع مسئولي حملته الانتخابية حيث تم السماح لشبكة "سي إن إن "الإخبارية الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية الأخرى بالاطلاع على فحواها.وطبقا للتقارير قال ترامب اليوم الإثنين، "لقد مل الناس من سماع (اسم) فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء ".ويعد هذا الهجوم على فاوتشي لافتا للنظر بشكل خاص، حيث إن ترامب نفسه يعترف بثقة واحترام الشعب لكبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد.بل أن حملته الانتخابية تستخدم مقاطع فيديو لفاوتشي في إعلانات مدفوعة الأجر.يذكر أن فاوتشي رفض بشدة استغلاله من قبل حملة ترامب، لكونه شخصية غير حزبية على نحو صارم. ويعد هذا أحدث صدام له مع البيت الأبيض وترامب، بما في ذلك الخلاف الدائر منذ فترة طويلة حول ارتداء الكمامات.