قيود كورونا تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الإثنين، إذ أثارت زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا احتمال المزيد من القيود الاقتصادية وهو ما غطى على تفاؤل بشأن علامات على تقدم نحو اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآمال بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة.وكانت المعنويات قد تعززت في التعاملات الصباحية بفضل علامات على أن إتفاقا في واشنطن بشأن حزمة تحفيزية قد يتم الوصول إليه قريبا.ومن بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا، هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.13 بالمئة.وجاءت أسهم شركة نوكيا في مقدمة الرابحين وسجلت أفضل جلسة لها في أكثر من شهرين بعد أن اختارتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبناء شبكة الاتصالات الخلوية الأولى على القمر.وهبطت أسهم شركة معدات الدفاع السويدية ساب 14.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن هبوط في أرباحها للربع الثالث ولم تتمكن من تأكيد توقعاتها المالية السابقة للعام بكامله.