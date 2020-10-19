حمدوك: نتطلع إلى إخطار ترامب للكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبدالله حمدوك، مساء اليوم، نتطلع إلى إخطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا للكونجرس بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقدم حمدوك، في تغريدة له عبر (تويتر) الشكر للرئيس الامريكي على "تطلعه لإلغاء إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".وقال: «تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب أضر به ضررا بالغا».وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل على (تويتر) قائلا: "أخبار رائعة!، لقد وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".وأضاف ترامب: "بمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان!".