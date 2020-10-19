الأربعاء.. أماني خليل تناقش «سارقة الابتسامات» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الشاعرة والكاتبة أماني خليل حول مجموعتها القصصية "سارقةالابتسامات"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.تقدم المجموعة القصصية "سارقة الابتسامات" مجموعة من الرؤى الحياتية المتجاورة، لتشكل معا لوحة موزاييك تتقاطع فيها ألوان الحياة، حيث المراوحة بين العالم الداخلي للأبطال والخارجي المعاش هو الثيمة الرئيسة في هذه القصص التي تمر بانفعالات شتى يمكن لأي فرد أي كانت مكانته أن يجد فيها تقاطعات مع لحظات مر بها. يبدو الاحتفاء بالألم ورصده جزءًا لا ينفصل عن روح تنشج بعمق وهي ترتق فراغات مستباحة، سواء بسبب ضغط الحياة اليومية أو لأسباب ذاتية غائرة في العمق لترجع إلى سنوات الطفولة والصبا، إلى جانب مرايا المجتمع الثقيلة في سنوات النضج.ومن الواقعية إلى الفانتازيا، يجد القارئ أن الكاتبة قسمت مجموعتها لثلاثة أقسام هي: "أبيض وأسود"، "رحيل"، "رفيف الأماكن"، وفي كل قسم ثمة موتيفة مشتركة توحد بين عوالم القصص وتفاصيلها الصغيرة، هناك ألم المرض الذي ليس له علاقة بالهوية بل بالإنسان ككل، هذا الألم الذي يراوح في تدرجاته بين الجسدي والنفسي في انسجام يتداخل فيه الأبيض والأسود، وهناك الحنين المراوغ، والتاريخ الذي يُسائل الجغرافيا عن تحولات الأماكن وتغيراتها، لتظل الأسئلة مطلقة بلا إجابات يقينية.أماني خليل شاعرة وكاتبة مصرية. صدر لها ديوانان "حين انغلق فمي كفراشة" 2012، و"تسقط من شرفتها الدهشة" 2016، ورواية "الوهج" 2012، والمجموعة القصصية "سارقة الابتسامات" 2019.