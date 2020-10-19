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عالم

مجلس السيادة السوداني: اتفاقية جوبا مرنة وتقبل انضمام أي أطراف

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:53 م
محمد حسن التعايشي
محمد حسن التعايشي
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أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، أن اتفاقية جوبا للسلام مرنة وتقبل انضمام أي أطراف وإضافة بروتوكولات جديدة وفقا لأحكامها.

وقال «التعايشي» في الاحتفال الذي نظمه مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري اليوم، إن هناك فرصة عظيمة أتاحتها ثورة ديسمبر للسودانيين للربط ما بين إحلال السلام وبناء الدولة، والتزمت المرحلة الانتقالية ليس فقط بأولوية صناعة السلام بل ربط قضايا السلام بقضايا البناء الوطني.

وأضاف: أن من بين العوامل التي أدت إلى فشل التنمية المستدامة في البلاد وتحقيق استقرار سياسي وبناء دولة القانون، هو إهمال القضايا الأساسية لبناء ومعالجة قضايا السلام وربطها بقضايا البناء الوطني.

وأوضح أن اتفاقية جوبا نصت على إنشاء صندوق للإيرادات وفق قانون يحدد سلطاته ومهامه، ويختص بإيداع الإيرادات القومية للبلاد لإعادة توزيعها على الأقاليم المختلفة.

كما أقرت الاتفاقية إنشاء مفوضية قسمة وتخصيص الإيرادات المناط بها وضع المعايير التي بموجبها يتم تقسيم موارد الصندوق لكل الأقاليم، بما يضمن استدامة وعدالة قسمة الموارد القومية للبلاد وصولا إلى التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن اتفاقية جوبا عالجت قضية الحكم والإدارة في السودان، كما نصت على فيدرالية إدارة الدولة، وكذلك على تنظيم مؤتمر خاص للحكم والإدارة خلال 6 أشهر من التوقيع على الاتفاقية، لمناقشة مستويات وهياكل الحكم الإقليمي لتعزيز مبدأ التوازن في الأقاليم.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، إن انضمام مكونات "الجبهة الثورية" إلى عملية السلام يعد مكسبا للصف الوطني ويساعد في تقوية وتعزيز التيار الوطني الذي يقود الفترة الانتقالية.

ودعا تاور، رئيس "الحركة الشعبية _ شمال" عبدالعزيز الحلو، ورئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد نور، إلى الانضمام لركب السلام والوصول لسلام شامل يسكت صوت البندقية بشكل نهائي ويفتح صفحة جديدة لإدارة البلاد.

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